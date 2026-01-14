Бабаев присоединится к «Динамо» в четверг

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Ульви Бабаев прибудет в расположение клуба в четверг, 15 января.

21-летний футболист подписал с бело-голубыми новое соглашение до лета 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

Бабаев выступает в системе «Динамо» с 2014 года. За основную команду он провел 16 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами. В сезоне-2024/25 форвард играл на правах аренды за «Крылья Советов».