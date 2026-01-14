Карседо: «Я рад стать частью спартаковской семьи»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, что рад стать частью спартаковской семьи.

— Я рад стать частью спартаковской семьи. Хочу поблагодарить руководство, Франсиса [Кахигао], с которым у нас хорошие отношения.

— Какая ваша отличительная черта? Какие у вас идеи?

— Я много работал с Унаи Эмери и наша работа повлияла на меня сильно. Но у меня есть свои идеи. Я хочу видеть привлекательный футбол. Я понимаю, где я нахожусь. Насколько большой этот клуб.

— Вы сказали, что помните Артема Реброва. А помните ли Дзюбу? Удивлены, что он все еще играет?

— Артем — большой игрок. Который был важен для «Спартака». Он внес большой вклад. Могу сказать о нем только хорошее. Увидимся с ним во второй части сезона, — сказал Карседо на пресс-конференции в Москве.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2028 года. До этого Карседо возглавлял «Пафос».