Абаскаль: «Моя семья была рада за меня и оценила переход в «Спартак» положительно»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить московский клуб.
— Почему вы не испугались приехать в Россию тренировать «Спартак»?
— Когда оценивается такая возможность, это не происходит быстро. У меня было время подумать. Я верю людям, верю в них. Я поговорил с людьми и понял, что люди хотят работать здесь. Я был полностью уверен в том, что тут будет безопасно работать и жить.
— Ваша семья прилетела в Москву с вами?
— Моя супруга скоро прилетит в Москву, будет со мной здесь. Она всегда следует за мной и поддерживает меня во всем. Моя семья была очень рада за меня и оценила переход в «Спартак» положительно. Вся моя семья поздравила меня с очередным шагом вперед в моей карьере.
Московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем 10 июня.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0
|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -