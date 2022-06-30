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Абаскаль: «Моя семья была рада за меня и оценила переход в «Спартак» положительно»

Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить «Спартак»
Артем Калинин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принял решение возглавить московский клуб.

— Почему вы не испугались приехать в Россию тренировать «Спартак»?

— Когда оценивается такая возможность, это не происходит быстро. У меня было время подумать. Я верю людям, верю в них. Я поговорил с людьми и понял, что люди хотят работать здесь. Я был полностью уверен в том, что тут будет безопасно работать и жить.

— Ваша семья прилетела в Москву с вами?

— Моя супруга скоро прилетит в Москву, будет со мной здесь. Она всегда следует за мной и поддерживает меня во всем. Моя семья была очень рада за меня и оценила переход в «Спартак» положительно. Вся моя семья поздравила меня с очередным шагом вперед в моей карьере.

Московский клуб объявил о подписании контракта с 33-летним испанцем 10 июня.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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