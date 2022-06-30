Абаскаль — о назначении в «Спартак»: «Это вызов. Сделаю все, чтобы оправдать ожидания»
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых впечатлениях от команды, а также ответил на вопрос, соответствует ли он уровню красно-белых.
— Какие первые впечатления о команде, о Москве?
— Хочу всех поприветствовать и поблагодарить тех людей, благодаря которым я сегодня тут: спортлира Луку Каттани и президента Леонида Федуна. Все впечатления носили позитивный характер. Мы увидели вокруг больших профи, с большим желанием готовых отдаваться работе. Подготовленность сотрудников клуба и персонала очень высокая. Это помогает нам и команде.
— Как бы вы объяснили себе, почему «Спартак» выбрал именно вас?
— С моей стороны, некорректно отвечать на этот вопрос. Думаю, ответить на него лучше спорту. Думаю, он уже это и сделал, для меня большая честь стать тренером клуба с такой историей. Это вызов, и я сделаю все, чтобы оправдать ожидания.
— Почему вы считаете, что соответствуете уровню «Спартака»?
— Это вопрос не в мой адрес, а в адрес клуба, к руководству «Спартака».
«Спартак» объявил о назначении Абаскаля 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России в конце мая 2022 года.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0-0
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12
|Урал
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -