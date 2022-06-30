Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:48

Абаскаль — о назначении в «Спартак»: «Это вызов. Сделаю все, чтобы оправдать ожидания»

Гильермо Абаскаль прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Спартака»
Артем Калинин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых впечатлениях от команды, а также ответил на вопрос, соответствует ли он уровню красно-белых.

— Какие первые впечатления о команде, о Москве?
— Хочу всех поприветствовать и поблагодарить тех людей, благодаря которым я сегодня тут: спортлира Луку Каттани и президента Леонида Федуна. Все впечатления носили позитивный характер. Мы увидели вокруг больших профи, с большим желанием готовых отдаваться работе. Подготовленность сотрудников клуба и персонала очень высокая. Это помогает нам и команде.

— Как бы вы объяснили себе, почему «Спартак» выбрал именно вас?

— С моей стороны, некорректно отвечать на этот вопрос. Думаю, ответить на него лучше спорту. Думаю, он уже это и сделал, для меня большая честь стать тренером клуба с такой историей. Это вызов, и я сделаю все, чтобы оправдать ожидания.

— Почему вы считаете, что соответствуете уровню «Спартака»?

— Это вопрос не в мой адрес, а в адрес клуба, к руководству «Спартака».

«Спартак» объявил о назначении Абаскаля 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который возглавлял команду с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России в конце мая 2022 года.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
«Если бы я не вышел с флагом Канады, меня бы вообще не пустили на ринг»: Артур Бетербиев об оскорблениях в Нью-Йорке и бое с Биволом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Абаскаль: «Цель «Спартака» на сезон — чтобы каждая тренировка была лучше предыдущей»
Абаскаль рассказал о целях «Спартака» на предстоящий сезон
Романцев — о Бакаеве: «Почему один из самых перспективных игроков ушел к конкуренту?»
Абаскаль: «Опыт, который есть у возрастных игроков, может помочь мне»
Абаскаль рассказал, какие слова на русском языке выучил в первую очередь
Медведев подтвердил трансфер Кассьерры в «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зиньковский рассказал, как согласился на переход в «Спартак»

Абаскаль: «Моя семья была рада за меня и оценила переход в «Спартак» положительно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости