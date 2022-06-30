Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о первых впечатлениях от команды, а также ответил на вопрос, соответствует ли он уровню красно-белых.

— Какие первые впечатления о команде, о Москве?

— Хочу всех поприветствовать и поблагодарить тех людей, благодаря которым я сегодня тут: спортлира Луку Каттани и президента Леонида Федуна. Все впечатления носили позитивный характер. Мы увидели вокруг больших профи, с большим желанием готовых отдаваться работе. Подготовленность сотрудников клуба и персонала очень высокая. Это помогает нам и команде.

— Как бы вы объяснили себе, почему «Спартак» выбрал именно вас?

— С моей стороны, некорректно отвечать на этот вопрос. Думаю, ответить на него лучше спорту. Думаю, он уже это и сделал, для меня большая честь стать тренером клуба с такой историей. Это вызов, и я сделаю все, чтобы оправдать ожидания.

— Почему вы считаете, что соответствуете уровню «Спартака»?

— Это вопрос не в мой адрес, а в адрес клуба, к руководству «Спартака».