Абаскаль: «Хочу построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какую игру хочет поставить в московской команде.

— У вас небольшой штаб, будете ли усиливать его? Кто принял решение об уходе с тренерской работы Андрея Ещенко?

— Мой штаб работает со мной давно, все они показали желание. Что до тех, кого с нами нет, я не хотел бы говорить об этом.

— Сколько вам нужно времени, чтобы поставить свой футбол в «Спартаке»?

— Для того чтобы что-то построить, нужно больше времени, чем для того, чтобы что-то сломать. Мы хотим построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол. Важно отметить, что доминирование — это не всегда владение мячом. Мы хотим, чтобы от нашей игры в футбол получали удовольствие все: и мы, и все наши болельщики. Это очень важно для нас.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.