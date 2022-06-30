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Абаскаль: «Хочу построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол»

Абаскаль рассказал, что хочет поставить атакующий и доминирующий футбол в «Спартаке»
Артем Калинин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Ступников, «Спартак», Global Look Press

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какую игру хочет поставить в московской команде.

— У вас небольшой штаб, будете ли усиливать его? Кто принял решение об уходе с тренерской работы Андрея Ещенко?

— Мой штаб работает со мной давно, все они показали желание. Что до тех, кого с нами нет, я не хотел бы говорить об этом.

— Сколько вам нужно времени, чтобы поставить свой футбол в «Спартаке»?

— Для того чтобы что-то построить, нужно больше времени, чем для того, чтобы что-то сломать. Мы хотим построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол. Важно отметить, что доминирование — это не всегда владение мячом. Мы хотим, чтобы от нашей игры в футбол получали удовольствие все: и мы, и все наши болельщики. Это очень важно для нас.

Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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