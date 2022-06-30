Абаскаль: «Хочу построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какую игру хочет поставить в московской команде.
— У вас небольшой штаб, будете ли усиливать его? Кто принял решение об уходе с тренерской работы Андрея Ещенко?
— Мой штаб работает со мной давно, все они показали желание. Что до тех, кого с нами нет, я не хотел бы говорить об этом.
— Сколько вам нужно времени, чтобы поставить свой футбол в «Спартаке»?
— Для того чтобы что-то построить, нужно больше времени, чем для того, чтобы что-то сломать. Мы хотим построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол. Важно отметить, что доминирование — это не всегда владение мячом. Мы хотим, чтобы от нашей игры в футбол получали удовольствие все: и мы, и все наши болельщики. Это очень важно для нас.
Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня. 33-летний испанец сменил Паоло Ваноли, который руководил командой с декабря 2021 года и выиграл с ней БЕТСИТИ Кубок России.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -