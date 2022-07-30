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Абаскаль: «Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением»

Абаскаль рассказал, как принимал решение возглавить «Спартак»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принимал решение возглавить московский клуб.

10 июня красно-белые объявили о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением, — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба. — Я никогда раньше не бывал в России. Но разговор с Лукой Каттани, его четкий и понятный рассказ о проекте меня убедили».

По словам тренера, после приглашения он сразу вспомнил, что несколько лет назад красно-белые разгромили «Севилью» в Лиге чемпионов со счетом 5:1.

«Это было ужасное поражение для «Севильи». Еще знал, что Промес перешел в «Севилью» как раз из «Спартака». Что здесь работал Унаи Эмери. А в интернете наткнулся на видео, где тысячи болельщиков выбегают на поле праздновать чемпионство. Очень впечатляюще!» — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, подопечные Абаскаля сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://spartak.com/news/2022-07-30-gilyermo_abaskal_my_dolzhny_stat_takticheskim_khameleonom/

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Квинси Промес
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Лука Каттани
Унаи Эмери
1
0
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
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30.07 15:00
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