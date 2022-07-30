Абаскаль: «Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как принимал решение возглавить московский клуб.

10 июня красно-белые объявили о подписании контракта с 33-летним испанцем.

«Принять приглашение «Спартака» было для меня непростым решением, — приводит слова Абаскаля официальный сайт московского клуба. — Я никогда раньше не бывал в России. Но разговор с Лукой Каттани, его четкий и понятный рассказ о проекте меня убедили».

По словам тренера, после приглашения он сразу вспомнил, что несколько лет назад красно-белые разгромили «Севилью» в Лиге чемпионов со счетом 5:1.

«Это было ужасное поражение для «Севильи». Еще знал, что Промес перешел в «Севилью» как раз из «Спартака». Что здесь работал Унаи Эмери. А в интернете наткнулся на видео, где тысячи болельщиков выбегают на поле праздновать чемпионство. Очень впечатляюще!» — сказал он.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал четыре очка и занимает третье место в турнирной таблице.

В воскресенье, 31 июля, подопечные Абаскаля сыграют с «Оренбургом» в матче третьего тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра начнется в 17.30 по московскому времени.