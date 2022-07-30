Изидор: «Было обидно, когда говорили, что я ушел в «Локомотив» ради денег. Деньги меня не интересуют»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что перешел в московский клуб из «Монако» не ради заработка.

«Я продолжаю выполнять свою миссию. Меня не интересуют деньги, я хочу выступать за большой клуб, играть на больших стадионах. Мне было обидно, когда люди говорили, что я уехал в «Локомотив» за деньгами. У меня здесь такие же условия, как и в «Монако», просто я перешел туда, где могу чаще выходить на поле», — сказал в интервью FootMercato Изидор.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи в 14 матчах за московскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 6 миллионов евро.