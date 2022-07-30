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Изидор: «Было обидно, когда говорили, что я ушел в «Локомотив» ради денег. Деньги меня не интересуют»

Изидор заявил, что перешел в «Локомотив» из «Монако» не ради денег
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор заявил, что перешел в московский клуб из «Монако» не ради заработка.

«Я продолжаю выполнять свою миссию. Меня не интересуют деньги, я хочу выступать за большой клуб, играть на больших стадионах. Мне было обидно, когда люди говорили, что я уехал в «Локомотив» за деньгами. У меня здесь такие же условия, как и в «Монако», просто я перешел туда, где могу чаще выходить на поле», — сказал в интервью FootMercato Изидор.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, на его счету 8 голов и 2 результативных передачи в 14 матчах за московскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 6 миллионов евро.

Источник: https://www.footmercato.net/a2112715403484246369-wilson-isidor-je-suis-au-lokomotiv-moscou-pour-le-football-je-suis-en-mission

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

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26%

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ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

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1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Монако
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4
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5
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8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
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