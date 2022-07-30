Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых в рамках третьего тура РПЛ против «Оренбурга».

«Спартак» является фаворитом на бумаге. Такие матчи могут по-разному заканчиваться, особенно, учитывая шатания красно-белых. Они могут быть фаворитами на бумаге, но упустить победу или вообще проиграть. Это показывали прошлые сезоны. Интересно, как сложится матч. Тем более, эту встречу пропустит Георгий Джикия. «Оренбург» — такая веселая команда, что может преподнести сюрприз», — сказал Шишкин корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч третьего тура «Спартак» — «Оренбург» пройдет в Москве в воскресенье, 31 июля.