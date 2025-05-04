Станкович о матче с «Факелом»: «Спартак» старался найти схему, чтобы получить больше шансов для взятия ворот»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о видоизменении схемы команды в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

— Сегодня вы активно управляли игрой: постоянно видоизменяли схему команды. Это как раз поиск тех решений?

— Да, конечно. Нам нужно было находить эти решения. И все замены, которые сегодня мы произвели, носили тактический характер. Да, были футболисты, у которых игра не пошла. Тем не менее, мы старались найти схему, чтобы получить больше шансов для взятия ворот. И 2-3 момента у нас были во втором тайме: штанга, плюс другие опасные ситуации в финальной трети. Но при том уровне футболистов, что есть в нашем составе, мы не имеем права допускать подобные ошибки и принимать такие решения в завершении атак... В итоге мы смогли найти формулу, как действовать и компактно в обороне, и создавать моменты у чужих ворот.

«Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА (51) и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив армейцев по личным встречам. При этом команда Деяна Станковича потеряла шансы на чемпионство.