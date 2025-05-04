Футбол
4 мая, 16:57

Станкович о матче с «Факелом»: «Спартак» старался найти схему, чтобы получить больше шансов для взятия ворот»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о видоизменении схемы команды в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

— Сегодня вы активно управляли игрой: постоянно видоизменяли схему команды. Это как раз поиск тех решений?

— Да, конечно. Нам нужно было находить эти решения. И все замены, которые сегодня мы произвели, носили тактический характер. Да, были футболисты, у которых игра не пошла. Тем не менее, мы старались найти схему, чтобы получить больше шансов для взятия ворот. И 2-3 момента у нас были во втором тайме: штанга, плюс другие опасные ситуации в финальной трети. Но при том уровне футболистов, что есть в нашем составе, мы не имеем права допускать подобные ошибки и принимать такие решения в завершении атак... В итоге мы смогли найти формулу, как действовать и компактно в обороне, и создавать моменты у чужих ворот.

«Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА (51) и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив армейцев по личным встречам. При этом команда Деяна Станковича потеряла шансы на чемпионство.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Rawalex

    Схема в яйце, яйцо в утке, утка под синим Романцевым! Не благодари Деян!

    04.05.2025

  • Den211

    схемы не во время игр искать надо, а ДО! А Спартак сколько раз бежит в атаку 3-4 игрока и тупо не могут или точный пас дать на ход или просто встают перед штрафной, не знают что делать. Откуда голы? Угальде вроде начал забивать так его тут же усадили Гарсией. В обороне крайки 1 в 1 проходимы, а подстраховки нет. И да, если б Литвинов не завалил напа то был бы гол. И не Литвинов в этом виноват, а тренер, который не может научить играть с командами которые тупо делают забросы, а защита так же тупо не успевает!

    04.05.2025

  • zg

    С чего б?!Я высказываю свое мнение!Как там-"не говорите,что мне делать и я не скажу,куда вам идти"!

    04.05.2025

  • zg

    Поглядим,чего Хаби с Реалом навоюет!)

    04.05.2025

  • NGE

    А что, это ты Станковичу зарплату платишь? Скромнее будь!

    04.05.2025

  • NGE

    Махалыч, харе языком без толку махать! Ничего разумного сказать не можешь - помолчи!

    04.05.2025

  • NGE

    Ливай совсем неплох, другое дело, что сразу игру не усилил, в отличие от Луиса Адриано при Каррере. А вот зачем деревяшку Солари взяли = большой вопрос

    04.05.2025

  • NGE

    Хорош бредить! Можешь к нам Хаби Алонсо привезти? - Вези!

    04.05.2025

  • zg

    Боюсь,там уже соединяться не с чем...

    04.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Сашка без бреда уже не может.. Язык не соединён с мозгом..

    04.05.2025

  • zg

    Во во!А Сашка уже совсем поехал........."Это не Мусаев играет,а игроки Краснодара"!)))))Хотя у меня к Мусаеву тоже отношение с сомненьицем,но без бреда!)

    04.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Значит, хреновый тренер !! Хоть и "футбольный человек", как любит Сашка-дурашка повторять..

    04.05.2025

  • zg

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:На что учился,тем и богат!

    04.05.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Да позорную "схему" ты нашёл !! Всё - только на личных качествах отдельных футболистов.. А как играть с такими командами они не знают, не научил..

    04.05.2025

  • Махал махалыч

    Какую пл...дь схему найдешь, ты не тренер для спартака,всё что мог прказал, хватит едь домой, попробую отрастить волосы, и прекрашай обниматься мужиками у нас это не принято, короче чемодан,вокзал, белград и сё!

    04.05.2025

  • ANTI BOMG

    Очередной наступ лукойла на грабли - 10 иностранных тренеров - мизерные успехи. Решения искал по ходу игры! Но не шмогла!

    04.05.2025

  • Mikhail Seleznev

    Как много фолов у обороняющегося Факела и как много карточек у атакующей команды. А у Факела всего две, хотя Альшин, Мартенс, Якимов, Калинин валили моперников руками весь матч. И не зслужили от судьи ничего, кроме понимакющей улыбки!

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А если отбросить все эмоции и посмотреть на вещи реально. Спартак сыграл хорошо 6-7 туров перед зимней паузой. А это всего 20-25 процентов всего чемпионата. Все остальное время была команда уровня как-раз 5 места. Кстати с рыжим Абаскалем вроде тоже самое было, пятое место. Но Абаскалю не делали покупок таких дорогих. Возникает вопрос: кто еще больший физрук?

    04.05.2025

  • zg

    И мяч в дерби не тем пинает!)

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Что-то чутье у Олега Иваныча на старости лет пропадать стало. Раньше на просторах России столько талантов находил. А сейчас вот целует лысого, а он оказывается физрук.

    04.05.2025

  • zg

    Гарсия вписывается потихоньку,правда ценой сокращения времени у Угальде...Маркиньос хорош,Абена-шлак,Манагаш хз,но таких можно и у себя найти!

    04.05.2025

  • zg

    Перестань ставить Литвинова ЦЗ-"экспериментатор"!Угальде рано заменили!И в обороне пахал и навешивал недурно,как и Дуарте!Какое нафиг переподписание?!Закончим сезон,поглядим,так то ни копейкой больше чем сейчас!

    04.05.2025

  • Эрик Стейн

    3 игры до конца сезона а он говорит что не может до сих пор найти схему как играть?)))Да против аусайдеров, если ты хочешь стать чемпионом и у тебя такая разница в мастерстве-выигрывать надо даже без схем, тупо за счёт мастерства лидеров забить хотя бы один и спокойно отрабатывать схемы...В следующем сезоне, с такой игрой и отношением-тебе не дадут доиграть сезон, всё-таки ошибки одни и те же, а решения даже не просматриваются

    04.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Как не умели играть против обороняющихся команд, так и не умеют. Зимняя трансферная кампания - бездарнейшая трата бабла. Надо было дальше наигрывать тех, кто играл осенью, и играл хорошо, следует признать.

    04.05.2025

