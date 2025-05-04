Футбол
4 мая, 16:59

Станкович об отсутствии Барко и Бабича в игре с «Факелом»: «Те, кто не играл в подобных матчах, всегда будут лучшими»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, как отсутствие полузащитника Эсекьеля Барко и защитника Срджана Бабича сказалось на игре команды в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

— Сегодня матч пропускали Барко и Бабич. Как это сказалось на игре?

— Не могу говорить о футболистах, которые не играли. Те, кто не играл в подобных матчах, всегда будут лучшими. Если бы, если бы... Но могло быть и иначе. У меня нет ответа.

— После победы над «Динамо» в СМИ появилась информация, что руководство клуба...

— Спасибо, вопросы только по игре, пожалуйста, — реплика пресс-атташе команды Дмитрия Зеленова.

— После ничьей в Воронеже «Спартак» лишился теоретических шансов на чемпионство. Можно ли в связи с этим назвать выступление в чемпионате неудачным?

— Когда сезон завершится, тогда мы и будем подводить его итоги. Мы сделаем это внутри клуба.

«Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА (51) и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив армейцев по личным встречам. При этом команда Деяна Станковича потеряла шансы на чемпионство.

  • АндрейЕвгеньевич

    Да и так всё понятно.. А "внутри" всё всегда хорошо.. Попилили, пока дают.. Да и разбежались..

    04.05.2025

  • zg

    Бла-бла-бла!Даже при форсмажорчике в виде удаления,этот Факел надо было обыгрывать,но бегали,как будто пофигу!Про замены я вообще молчу!

    04.05.2025

  • Эрик Стейн

    Играли против слабейшей команды лиги, отсутствие Бабича и Барко, даже удаление в матче-не повод говорить о том что не смогли забить, всю весну у клуба с голами проблема-если убрать голы с пенальти и голы Мартинса(опорника), то с голами прям бяда и шагов для изменения нет

    04.05.2025

    • Станкович о матче с «Факелом»: «Спартак» старался найти схему, чтобы получить больше шансов для взятия ворот»

    «Ахмат» — ЦСКА: Самородов сравнял счет
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

