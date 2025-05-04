Станкович об отсутствии Барко и Бабича в игре с «Факелом»: «Те, кто не играл в подобных матчах, всегда будут лучшими»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, как отсутствие полузащитника Эсекьеля Барко и защитника Срджана Бабича сказалось на игре команды в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0).

— Сегодня матч пропускали Барко и Бабич. Как это сказалось на игре?

— Не могу говорить о футболистах, которые не играли. Те, кто не играл в подобных матчах, всегда будут лучшими. Если бы, если бы... Но могло быть и иначе. У меня нет ответа.

— После победы над «Динамо» в СМИ появилась информация, что руководство клуба...

— Спасибо, вопросы только по игре, пожалуйста, — реплика пресс-атташе команды Дмитрия Зеленова.

— После ничьей в Воронеже «Спартак» лишился теоретических шансов на чемпионство. Можно ли в связи с этим назвать выступление в чемпионате неудачным?

— Когда сезон завершится, тогда мы и будем подводить его итоги. Мы сделаем это внутри клуба.

«Спартак» сравнялся по очкам с ЦСКА (51) и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России, опередив армейцев по личным встречам. При этом команда Деяна Станковича потеряла шансы на чемпионство.