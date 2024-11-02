Станкович: «Не стану комментировать работу арбитров»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал работу арбитров в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

На матче работала бригада судей во главе с Алексеем Сухим.

— Не считаете, что покажи судья желтую карточку еще в начале игры за фол на Бонгонда, игра сложилась бы спокойнее?

— Не стану комментировать работу арбитров, останусь верен выбранной линии. Не хочу портить себе вечер победы в прекрасном московском дерби. Как игрок и тренер я участвовал в белградском дерби, как игрок — в миланском. Эти ощущения мне знакомы. Жаль, что были пустые кресла на трибунах, что не все фанаты ходят на игры. Но, повторюсь, в этот прекрасный вечер хочу думать о позитиве.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.