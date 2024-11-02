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2 ноября, 23:44

Станкович: «Бонгонда должен был забить. Я знал, что его прорвет»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал гол игрока команды Тео Бонгонды в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

— Вы очень эмоционально праздновали первый гол. Так удивились, что Бонгонда забил?

— Все голы я праздную очень эмоционально. Конечно, Тео должен был забить. У него было много моментов, когда он не реализовывал возможности. Но я знал, что его должно прорвать. А эмоции в дерби — это важная его часть. Ну и повторюсь, все наши голы я праздную вместе со стаффом, со скамейкой.

— Как вам эмоции во время потасовки?

— Я сидел на скамейке. Не видел и не знаю точно, что там произошло.

— Были ли для вас в дерби сюрпризы?

— Нет, никаких. Рад, что мы победили здесь впервые за семь лет. Рад, что прошла отличная комбинация на третьего, которую мы наигрывали, которая закончилась голом.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Хесуса Медины в&nbsp;ворота ЦСКА. Одно из самых грязных дерби ЦСКА и «Спартака»! Три удаления, шикарный гол Медины и очень много подлости

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Тео Бонгонда
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 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
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