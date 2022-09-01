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Точилин считает, что несостоявшийся перехода Захаряна в «Челси» позитивно скажется на РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

В четверг, 1 сентября, бело-голубые объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

«Для меня ситуация с несостоявшимся переходом Арсена в «Челси» — ни тепло ни холодно, — приводит слова Точилина RT. — А вот для «Динамо» и самого Захаряна трансфер в «Челси» мог стать огромным успехом. Клуб имел возможность хорошо заработать, а сам футболист — уехать в одну из сильнейших лиг мира. Но, на мой взгляд, даже хорошо, что молодые талантливые игроки остаются в нашем чемпионате. В этом плане наблюдать за ним будет намного интереснее».

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1043803-zaharyan-dinamo-rpl
Александр Точилин
Арсен Захарян
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
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Оренбург – Химки
 - : -
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