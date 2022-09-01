Точилин считает, что несостоявшийся перехода Захаряна в «Челси» позитивно скажется на РПЛ

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал несостоявшийся переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

В четверг, 1 сентября, бело-голубые объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в лондонский клуб в летнее трансферное окно.

«Для меня ситуация с несостоявшимся переходом Арсена в «Челси» — ни тепло ни холодно, — приводит слова Точилина RT. — А вот для «Динамо» и самого Захаряна трансфер в «Челси» мог стать огромным успехом. Клуб имел возможность хорошо заработать, а сам футболист — уехать в одну из сильнейших лиг мира. Но, на мой взгляд, даже хорошо, что молодые талантливые игроки остаются в нашем чемпионате. В этом плане наблюдать за ним будет намного интереснее».

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за москвичей. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.