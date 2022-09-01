Алдонин — о трансфере Роши: «Пришел на ту позицию, которую необходимо было усиливать»
Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Виллиана Роши в армейский клуб.
«Роша пришел на ту позицию, которую необходимо было усиливать, чтобы была возможность ротировать состав. Потому что кто только не играл центрального защитника. Конечно, это дополнительный вариант для оптимального состава. Дело еще и в том, в каком состоянии приедет футболист. Готов ли он помогать сразу или в процессе», — сказал Алдонин «СЭ».
В нынешнем сезоне Роша принял участие в 4 матчах за «Портимоненсе» в чемпионате Португалии и не отметился результативными действиями.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|
2
|Спартак
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|
4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
|
5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
6
|Динамо
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|4
|0
|12-9
|13
|
8
|Локомотив
|7
|2
|3
|2
|12-13
|9
|
9
|Кр. Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|
10
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|
12
|Оренбург
|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
|
13
|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|- : -
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0