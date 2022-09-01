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Алдонин — о трансфере Роши: «Пришел на ту позицию, которую необходимо было усиливать»

Алдонин отреагировал на переход Виллиана Роши в ЦСКА
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход защитника Виллиана Роши в армейский клуб.

«Роша пришел на ту позицию, которую необходимо было усиливать, чтобы была возможность ротировать состав. Потому что кто только не играл центрального защитника. Конечно, это дополнительный вариант для оптимального состава. Дело еще и в том, в каком состоянии приедет футболист. Готов ли он помогать сразу или в процессе», — сказал Алдонин «СЭ».

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 4 матчах за «Портимоненсе» в чемпионате Португалии и не отметился результативными действиями.

Евгений Алдонин
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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