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8 октября, 22:10

Точилин — о разгроме «Локомотива»: «Очень качественная игра с нашей стороны. Счет это отражает»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин коротко подвел итоги крупной победы над «Локомотивом» (4:0).

«Очень качественная игра с нашей стороны. Счет это отражает. Таким образом мы постарались отблагодарить наших болельщиков», — приводит слова тренера сайт «Сочи».

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками.

В следующем туре, 16 октября, «Сочи» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».

Источник: https://www.pfcsochi.ru/news/2022-2023/aleksandr-tochilin-o-matche-s-lokomotivom/
Александр Точилин
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
4
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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 - : -
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 - : -
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