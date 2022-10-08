Точилин — о разгроме «Локомотива»: «Очень качественная игра с нашей стороны. Счет это отражает»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин коротко подвел итоги крупной победы над «Локомотивом» (4:0).

«Очень качественная игра с нашей стороны. Счет это отражает. Таким образом мы постарались отблагодарить наших болельщиков», — приводит слова тренера сайт «Сочи».

«Сочи» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками.

В следующем туре, 16 октября, «Сочи» на выезде сыграет с «Крыльями Советов».