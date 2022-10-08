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8 октября, 22:06

Селюк — о возможном назначении Ротенберга в «Локомотив»: «А кого брать, жулика очередного?»

Микеле Антонов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении Бориса Ротенберга на пост спортивного директора «Локомотива».

«Я считаю, что Борис Ротенберг — самая оптимальная фигура на пост спортивного директора «Локомотива», — сказал Селюк «СЭ». — Если его назначат, то я буду рад. Он из клуба, изнутри, он знает все проблемы и детали коллектива. Ему не нужно время на адаптацию. Он готов к работе в «Локомотиве». Он дорожит своей репутацией и любит это клуб! А кого брать, жулика очередного? У Бори есть репутация. Он будет стараться делать как лучше, а не как Цорн — грабить».

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

По информации «СЭ», клуб рассматривает кандидатуру Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду «Локо» Юрия Семина.

Борис Ротенберг-младший
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Селюк
18
9
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

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