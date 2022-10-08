«Сочи» — «Локомотив»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

«Сочи» победил «Локомотив» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счетом 4:0.

В составе сочинцев дубль оформил Жоаозиньо, также отличились Кристиан Нобоа и Владислав Сарвели.

Для железнодорожников это поражение стало пятым подряд в премьер-лиге.

Футбольный клуб «Сочи» набрал 20 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблицы, «Локомотив» (9 очков) идет на 14-й позиции.