Николич рассказал, по чему скучает в России

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич поделился воспоминаниями о работе в «Локомотиве».

— По чему скучаете в России?

— В мое время было очень круто! — сказал Николич перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. - Три команды в Лиге чемпионов, уровень лиги высокий. Официально шестой чемпионат в Европе. Мы играли с классными европейскими командами, отличные дерби в Москве. Много хороших воспоминаний и друзей. Постоянно в контакте с русским футболом. Но что будет дальше, не знаю.

— С кем общаетесь из того «Локомотива»?

— Дима Лоськов с женой приезжали ко мне в Белград. И с Евсеевым, и с Пашининым, с Кикнадзе общаемся. Со многими людьми. В Белграде сейчас много русских. Я им немного помогал, когда приехали: открывать счет в банках и так далее.

— С каким соперником в России было играть наиболее приятно?

— Самое лучшее воспоминание — ЦСКА, у нас шесть побед в шести матчах.

Также Николич выразил соболезнования в связи со смертью переводчика «Локомотива» Мурата Сасиева. Он умер 4 марта 2023 года.

«С сожалением узнал о смерти Мурата Сасиева. Хочу выразить соболезнования его близким», — добавил серб.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».