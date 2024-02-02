Кечинов считает, что «Спартак» показывает очень нестабильную игру под руководством Абаскаля

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова агента главного тренера Гильермо Абаскаля Тима Мешедера о полном доверии к специалисту со стороны руководства красно-белых.

«Пока мы видим, что «Спартак» не на том месте находится, на котором должен быть. Команда показывает очень нестабильный футбол, нестабильную игру. От этого и нестабильный результат. Что касается доверия к руководству «Спартака», я думаю, что в любом случае будут рассматриваться результаты после окончания чемпионата. На каком месте будет команда, с какой игрой, и будет ли с Абаскалем «Спартак» двигаться вперед в нужном направлении. Отсюда и будет приниматься какое-то решение: увольнять его или оставлять», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.