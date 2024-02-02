Николич опроверг информацию о том, что ему не нравится работать в «Шабаб Аль-Ахли»

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич ответил на вопрос о работе в клубе.

— Как вам живется и работается в ОАЭ? СМИ сообщали, что вы не очень довольны в клубе.

— Как говорит молодежь, это фейк, — сказал Николич перед стартом Winline Зимнего Кубка РПЛ. — Я нечасто даю интервью, но у меня такие принципы — общаться 1-2 раза в год. Не люблю комментировать что-то по телефону, поэтому и не опровергал ничего особо. Но не надо никому верить. Слушайте только меня. «Шабаб Аль-Ахли» — очень большой клуб в ОАЭ. У нас качественные игроки, отличная инфраструктура. Футбол тут уровнем намного выше, чем я ожидал. И он развивается во всем регионе: в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре... Возможно, это самое безопасное место на планете сегодня. Ну и прекрасно жить на море. Все знают, что такое Дубай. Но я тут не за уровнем жизни или деньгами. Я тут ради футбола. Как говорят братья русские, пути господни неисповедимы. Так что не могу ничего загадывать и планировать особо далеко.

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».