Главный тренер «Саутгемптона» Стилл назвал медленным продвижение переговоров по трансферу Сперцяна

Главный тренер «Саутгемптона» Уильям Стилл рассказал, как продвигается возможная сделка по приобретению у «Краснодара» полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Медленно. У людей свои планы», — цитирует Стилла BBC.

21 августа сообщалось, что «Саутгемптон» сделал «Краснодару» третье предложение по Сперцяну. Английский клуб предлагал за 25-летнего футболиста 16 миллионов долларов сразу и еще 2 миллиона бонусами. Однако позднее появилась информация, что «быки» отказились от сделки по возможному переходу полузащитника в «Саутгемптон».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». За время выступления за основную команду черно-зеленых он провел 151 матч во всех турнирах, забив 48 голов и отдав 36 результативных передач. Его контракт с южанами рассчитан до лета 2026 года.