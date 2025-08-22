Быстров — об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Я не девочка, чтобы обижаться. Просто сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы...»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» рассказал, как уходил из «Зенита» в «Спартак».

— Вы и сами за шутки страдали. Правду ли рассказывал экс-массажист «Зенита» Сергей Колесников, что вы однажды пошутили по поводу пристрастия Властимила Петржелы к казино — и, как следствие, вас вскоре продали в «Спартак»?

— Если бы я следил, за какие шутки меня наказывают, то, наверное, сошел с ума. У меня было много шуток. И штрафовали, и что угодно делали. А продали, думаю, по другой причине.

— По какой?

— Нас просто хотели разделить. Слишком много было завистников, что у нас дружная, хорошая команда. Эти прихлебатели, которые крутились возле команды и никогда в жизни не приносили и не принесут клубу ничего хорошего, а могут только вести такие подковерные игры, и сделали так, что меня не стало в «Зените».

— Можете назвать фамилии прихлебателей?

— Да клоуны! Откройте, кто тогда был в клубе, и все станет ясно.

— А как можно было не спросить на такой трансфер вашего согласия? Все-таки у нас не рабовладельческий строй. И не хоккейная система с обменами.

— Когда тебе говорят, что ты не нужен и тебя продают... Я не девочка, чтобы обижаться. Просто сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на !!!» На этом все и закончилось.

— Вы когда-нибудь жалели о любом из двух переходов — из «Зенита» в «Спартак» и обратно?

— Нет. Никогда ни о чем не жалел.