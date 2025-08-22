Быстров — об уходе из «Зенита» в «Спартак»: «Я не девочка, чтобы обижаться. Просто сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы...»
Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» рассказал, как уходил из «Зенита» в «Спартак».
— Вы и сами за шутки страдали. Правду ли рассказывал экс-массажист «Зенита» Сергей Колесников, что вы однажды пошутили по поводу пристрастия Властимила Петржелы к казино — и, как следствие, вас вскоре продали в «Спартак»?
— Если бы я следил, за какие шутки меня наказывают, то, наверное, сошел с ума. У меня было много шуток. И штрафовали, и что угодно делали. А продали, думаю, по другой причине.
— По какой?
— Нас просто хотели разделить. Слишком много было завистников, что у нас дружная, хорошая команда. Эти прихлебатели, которые крутились возле команды и никогда в жизни не приносили и не принесут клубу ничего хорошего, а могут только вести такие подковерные игры, и сделали так, что меня не стало в «Зените».
— Можете назвать фамилии прихлебателей?
— Да клоуны! Откройте, кто тогда был в клубе, и все станет ясно.
— А как можно было не спросить на такой трансфер вашего согласия? Все-таки у нас не рабовладельческий строй. И не хоккейная система с обменами.
— Когда тебе говорят, что ты не нужен и тебя продают... Я не девочка, чтобы обижаться. Просто сказал: «Не нужен? Ну и пошли вы на !!!» На этом все и закончилось.
— Вы когда-нибудь жалели о любом из двух переходов — из «Зенита» в «Спартак» и обратно?
— Нет. Никогда ни о чем не жалел.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|1 : 1
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0