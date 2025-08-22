Быстров — о взаимоотношениях с Дзюбой: «С Артемом уже жали друг другу руки»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с нынешним форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

— Именно при Карпине произошла ваша печально знаменитая история с Дзюбой и деньгами. С тех пор больше никогда с Артемом не виделись и не общались?

— Виделись и общались.

— Руки друг другу сейчас пожмете?

— Мы и тогда жали руки.

— Было ли какое-то объяснение по той ситуации?

— Я ее не комментирую.