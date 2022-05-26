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Сегодня, 21:05

Слуцкий — о матче с «Уфой»: «Мы понимали, что не выстоим в стыковых матчах, нужна была только победа»

Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о вероятном попадании в стыковые матчи. Казанский клуб вылетел напрямую после домашнего поражения от «Уфы» в 30-м туре РПЛ (1:2), когда ничья отправляла его в «стыки».

«Нас устраивала только победа, потому что мы прекрасно понимали, что не выстоим в стыковых матчах, потому что физически нет народу. Мы на одну игру собрались, а там еще две через два на третий — мы просто не выжили бы», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина.

Тренер пояснил: «Мы понимали, что, если мы обыгрываем «Уфу», есть очень большая вероятность, как нам тогда казалось, что «Спартак» не проиграет «Химкам», а «Зенит» не проиграет «Нижнему Новгороду». Кстати, «Зенит» почему-то проиграл «Нижнему Новгороду» в составе с одним Барриосом, а мы 10 матчей играли без легионеров, и у нас нет в составе Дзюбы, Оздоева, Кузяева, Чистякова, Мостового и так далее».

«Вернемся к «Уфе». Ничья нас никак не устраивала. То, что мы сели при 1:0, это из-за того, что не натренированы, мы травмированы. Мы пропустили в конце, потому что ты просто физически устаешь и начинаешь садиться», — резюмировал Слуцкий.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. «Уфа» обошла его и попала в стыковые матчи с «Оренбургом», в другой паре играют «Химки» и «СКА-Хабаровск».

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Леонид Слуцкий
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
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