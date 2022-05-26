Слуцкий — о матче с «Уфой»: «Мы понимали, что не выстоим в стыковых матчах, нужна была только победа»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о вероятном попадании в стыковые матчи. Казанский клуб вылетел напрямую после домашнего поражения от «Уфы» в 30-м туре РПЛ (1:2), когда ничья отправляла его в «стыки».

«Нас устраивала только победа, потому что мы прекрасно понимали, что не выстоим в стыковых матчах, потому что физически нет народу. Мы на одну игру собрались, а там еще две через два на третий — мы просто не выжили бы», — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина.

Тренер пояснил: «Мы понимали, что, если мы обыгрываем «Уфу», есть очень большая вероятность, как нам тогда казалось, что «Спартак» не проиграет «Химкам», а «Зенит» не проиграет «Нижнему Новгороду». Кстати, «Зенит» почему-то проиграл «Нижнему Новгороду» в составе с одним Барриосом, а мы 10 матчей играли без легионеров, и у нас нет в составе Дзюбы, Оздоева, Кузяева, Чистякова, Мостового и так далее».

«Вернемся к «Уфе». Ничья нас никак не устраивала. То, что мы сели при 1:0, это из-за того, что не натренированы, мы травмированы. Мы пропустили в конце, потому что ты просто физически устаешь и начинаешь садиться», — резюмировал Слуцкий.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. «Уфа» обошла его и попала в стыковые матчи с «Оренбургом», в другой паре играют «Химки» и «СКА-Хабаровск».