Слуцкий ждал на открытии своего стадионе Акинфеева, Головина и Дзюбу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, каких футболистов ждал на открытии своего стадиона «Бомбонера».

— Как обстоят дела с вашим проектом «Бомбонера»?

— Стадион уже построили, он функционирует с января, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — Там невероятная атмосфера. 23-го числа я планировал сделать интересное открытие стадиона. Думаю, что идея уже не реализуется, но дали согласие принять участие в матче открытия братья Березуцкие, Акинфеев, Головин, Дзагоев, Дзюба, Шатов и так далее. Была идея объединить три поколения футболистов, с которыми я работал. Сделать турнир именно для ребят, которые есть в школе. Я безумно счастлив, что построил его. Это больше тренировочный центр. Мне очень приятно, что ребятам там нравится, они не хотят покидать его.

Слуцкий открыл собственный стадион «Бомбонера» в Волгограде. Строительство началось осенью 2020 года и обошлось 51-летнему специалисту в сумму порядка 135 миллионов рублей.