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Слуцкий ждал на открытии своего стадионе Акинфеева, Головина и Дзюбу

Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, каких футболистов ждал на открытии своего стадиона «Бомбонера».

— Как обстоят дела с вашим проектом «Бомбонера»?

— Стадион уже построили, он функционирует с января, — сказал Слуцкий в эфире на YouTube-канале Василия Уткина. — Там невероятная атмосфера. 23-го числа я планировал сделать интересное открытие стадиона. Думаю, что идея уже не реализуется, но дали согласие принять участие в матче открытия братья Березуцкие, Акинфеев, Головин, Дзагоев, Дзюба, Шатов и так далее. Была идея объединить три поколения футболистов, с которыми я работал. Сделать турнир именно для ребят, которые есть в школе. Я безумно счастлив, что построил его. Это больше тренировочный центр. Мне очень приятно, что ребятам там нравится, они не хотят покидать его.

Слуцкий открыл собственный стадион «Бомбонера» в Волгограде. Строительство началось осенью 2020 года и обошлось 51-летнему специалисту в сумму порядка 135 миллионов рублей.

Алан Дзагоев
Александр Головин
Алексей Березуцкий
Артем Дзюба
Василий Березуцкий
Игорь Акинфеев
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
4
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3
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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