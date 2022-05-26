Слуцкий объяснил, какие у него претензии к судьям

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об основных претензиях к арбитрам по ходу сезона Тинькофф РПЛ.

— Я считаю, что у нас достаточно много квалифицированных арбитров, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Василия Уткина. — Я никогда не говорил про качество их судейства. У меня основное пожелание, чтобы арбитр был в коммуникации с тренером. Когда у нас идет игра и, например, подходит Казарцев и говорит, что вот тут просмотрел фол, извиняется и говорит, что все нормально, тогда ты не выдашь такую речь. Все, тогда ты в коммуникации. А когда ты что-то говоришь и тебе сразу показывают желтую... Когда человек вам не жмет руку, он вас больше раздражает, нежели когда вы общаетесь. У меня претензии не к уровню профессионализма, а к коммуникации.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место, набрав 29 очков. Казанцы напрямую вылетели в ФНЛ.