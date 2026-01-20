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20 января, 18:06

Артига: «Рубин» занимает неплохую позицию в таблице РПЛ»

Руслан Минаев

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал игру команды в этом сезоне и оценил положение казанцев в таблице РПЛ-2025/26.

14 января команда из Казани подписала контракт с испанцем, который рассчитан до лета 2027 года.

«Могу сказать, что клуб сейчас находится в хорошем положении, команда по турнирной таблице занимает неплохую позицию. Но «Рубин» — это клуб с амбициями, и казанцы хотят сделать шаг вперед, чтобы конкурировать с топ-клубами, которые сейчас борются за высокие места в чемпионате. И руководство клуба посчитало, что смена игрового стиля может помочь команде претендовать на эти высокие позиции. Все снова хотят увидеть «Рубин» таким, каким он был несколько лет назад. Надеюсь, это скоро случится.

Что касается команды и игроков... Для меня было важным, приехав сюда, увидеть хорошую атмосферу, сплоченный коллектив и команду, готовую работать. Так и случилось. Я очень рад и благодарен за то, как меня приняли в команде», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

49-летний специалист сменил в казанском клубе Рашида Рахимова, об отставке которого клуб объявил 13 января. Команда ушла на зимнюю паузу на седьмом месте в РПЛ — 23 очка в 18 турах.

Источник: ФК Рубин
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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Франк Артига
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 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
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 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
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