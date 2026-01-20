«Локомотив» разгромил китайский «Чэнду» в товарищеском матче

«Локомотив» с крупным счетом победил китайский клуб «Чэнду» в товарищеском матче — 4:0.

У российской команды голы забили Владислав Сарвели, Егор Погостнов, Лукас Вера и Николай Комличенко.

Железнодорожники проводят тренировочный сбор в ОАЭ. 24 января команда встретится с «Ростовом» в товарищеском матче, 5 февраля — с «Уралом». «Чэнду» 26 января сыграет с московским «Динамо», 28 января — с «Уралом».

В сезоне-2025/26 РПЛ «Локомотив» набрал 37 очков после 18 туров и занимает третье место в таблице.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» (Россия) — «Чэнду» (Китай) — 4:0 (1:0)

Голы: Сарвели, 38 (1:0). Погостнов, 63 (2:0). Вера, 80 (3:0). Комличенко, 87 (4:0).

«Локомотив»: Митрюшкин (Лантратов, 36. Веселов, 74), Ненахов (Рамирес, 46), Сильянов (Погостнов, 46), Морозов (Тимофеев, 46), Фассон (Пруцев, 46), Бакаев (Пиняев, 46), Сарвели (Вера, 46), Салтыков (Годяев, 46. Чевардин, 77), Карпукас (Комличенко, 46), Батраков (Руденко, 46), Воробьев (Мялковский, 46).

20 января. Абу-Даби. Стадион «Abu Dhabi Cricket and Sports Hub».