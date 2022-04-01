Слуцкий — о контракте с «Рубином: «Я готов жить 300 лет и все это время тут работать»
Леонид Слуцкий заявил о готовности вечно работать в «Рубине»
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после поражения от «Химок» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о своем контракте с казанским клубом.
«Контракт навечно? Да, я готов жить 300 лет и все это время тут работать», — заявил Слуцкий.
Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отвечая на вопрос о будущем тренера, сказал: «Да он вообще будет работать вечно у нас».
Напомним, что 50-летний россиянин возглавляет казанский клуб с 2019 года.
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|43
|
3
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|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
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|9
|7
|5
|31-25
|34
|
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|9
|5
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|32
|
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|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
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|27
|
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|7
|4
|12
|31-42
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|
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|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
14
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
15
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
16
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
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30 тур
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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