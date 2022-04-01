Леонид Слуцкий заявил о готовности вечно работать в «Рубине»

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после поражения от «Химок» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о своем контракте с казанским клубом.

«Контракт навечно? Да, я готов жить 300 лет и все это время тут работать», — заявил Слуцкий.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов отвечая на вопрос о будущем тренера, сказал: «Да он вообще будет работать вечно у нас».

Напомним, что 50-летний россиянин возглавляет казанский клуб с 2019 года.