Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о будущем главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Конечно, в клубе есть полное доверие к Слуцкому. Можно ли говорить, что Слуцкий доработает до конца сезона? Да он вообще будет работать вечно у нас», — приводит слова Сайманова ТАСС.

Слуцкий руководит казанской командой с 2019 года.

«Рубин» в воскресенье, 20 марта, проиграл ЦСКА со счетом 1:6 в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. В последних семи матчах премьер-лиги казанцы одержали одну победу и потерпели шесть поражений.

«Рубин» занимает 10-е место в таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Казанцы в 23-м туре 1 апреля на своем поле сыграют с подмосковными «Химками».