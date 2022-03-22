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«Будет работать вечно у нас». Сайманов — о будущем Слуцкого в «Рубине»

В «Рубине» заявили о полном доверии главному тренеру Слуцкому
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о будущем главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Конечно, в клубе есть полное доверие к Слуцкому. Можно ли говорить, что Слуцкий доработает до конца сезона? Да он вообще будет работать вечно у нас», — приводит слова Сайманова ТАСС.

Слуцкий руководит казанской командой с 2019 года.

«Рубин» в воскресенье, 20 марта, проиграл ЦСКА со счетом 1:6 в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. В последних семи матчах премьер-лиги казанцы одержали одну победу и потерпели шесть поражений.

«Рубин» занимает 10-е место в таблице чемпионата России, набрав 25 очков. Казанцы в 23-м туре 1 апреля на своем поле сыграют с подмосковными «Химками».

Источник: https://tass.ru/sport/14142281
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
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8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
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 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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