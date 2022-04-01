Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Химок» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Первый тайм был почти без моментов, осторожная игра, а во втором тайме был фейерверк голов. Заключительный стандарт, к сожалению, был не в нашу форму.

Сложно комментировать матчи, которые проигрываются. Мы пытались проявить характер, но проиграли. Сложно оценить качества игроков без отрыва от эмоций.

Поражение не может быть шагом вперед. Состояние газона? Для этого времени лучшее состояние за много лет», — сказал Слуцкий.

Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В составе подмосковной команды забитыми мячами отметились Денис Глушаков, Илья Кухарчук и Захар Волков. Еще один мяч в свои ворота забил Дмитрий Тихий. У казанцев единственный гол на счету Германа Онугхи.

После 23 туров РПЛ «Химки» набрали 21 очко и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 25 баллами остался на 10-й позиции.