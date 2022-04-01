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Сегодня, 21:47

Нападающий «Рубина» Герман Онугха рассказал о своей реакции на уход легионеров из команды

Герман Онугха прокомментировал уход легионеров из «Рубина»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Рубина» Герман Онугха высказался об об ушедших легионерах казанского клуба.

— «Рубин» неподалеку от зоны вылета. Какие настроения в команде?

— Настроение плохое, но голову опускать нет смысла и думать от зоне вылета тоже. Никто не хочет проигрывать, хотим брать очки. Готовимся и настраиваемся на победу. Ни с кем сейчас не общаюсь из ушедших. Они имели право на это. Это их выбор. Тальби вернулся и мы рады, что такой сильный центральный защитник с нами.

— Не было шоком, когда уехал Хвича и другие?

— Шоком не было. До этого иностранцы уходили в «Краснодаре» и морально все были к этому готовы. Для ребят это шанс показать себя.

«Рубин» ранее проиграл «Химкам» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Команда идет на 10-м месте в турнирной таблице.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Хвича Кварацхелия
ФК Рубин (Казань)
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

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Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
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Спартак

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Спартак

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