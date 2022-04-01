Нападающий «Рубина» Герман Онугха рассказал о своей реакции на уход легионеров из команды

Нападающий «Рубина» Герман Онугха высказался об об ушедших легионерах казанского клуба.

— «Рубин» неподалеку от зоны вылета. Какие настроения в команде?

— Настроение плохое, но голову опускать нет смысла и думать от зоне вылета тоже. Никто не хочет проигрывать, хотим брать очки. Готовимся и настраиваемся на победу. Ни с кем сейчас не общаюсь из ушедших. Они имели право на это. Это их выбор. Тальби вернулся и мы рады, что такой сильный центральный защитник с нами.

— Не было шоком, когда уехал Хвича и другие?

— Шоком не было. До этого иностранцы уходили в «Краснодаре» и морально все были к этому готовы. Для ребят это шанс показать себя.

«Рубин» ранее проиграл «Химкам» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ. Команда идет на 10-м месте в турнирной таблице.