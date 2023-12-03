Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

— Перед матчем вы не хотели выходить на поле из-за погодных условий?

— Я все еще до игры сказал. Что сейчас сказать? Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение. Не знаю, кто принимал это решение, но он не думал в этот момент о российском футболе. То, что мы сегодня видели — это убийство футбола. Почему нельзя было перенести игру? Для чего принимали переход на осень-зиму, чтобы не играть в такую погоду. И чего?

— Чего не хватило «Ростову» для победы сегодня?

— Погоды. Игра была равна, что у кого получится, куда мяч отскочит.

Снег на «ВЭБ Арене» убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

(Софья Грецкая)