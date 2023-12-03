Матч «Локомотива» и «Зенита» состоится, команды вышли на разминку

Матч 17-го тура РПЛ медлу «Локомотивом» и «Зенитом» состоится в 17:00, к этому времени успеют убрать снег и привести поле в порядок, передает корреспондент «СЭ» с места событий. Команды вышли на разминку.

Фото «СЭ»

За час до начала встречи на «РЖД Арене» начали снимать пленку с газона.

Первоначально игра должна была состояться в 16.30 мск, но из-за снегопада была перенесена на 17.00.