Поле стадиона ЦСКА чистят от снега прямо во время матча с «Ростовом»: видео

ЦСКА принимает «Ростов» в матче 17-го тура чемпионата России.

В связи с сильным снегопадом в Москве, сотрудники стадиона «ВЭБ Арена» очищают поле от снега лопатами прямо во время матча. Пока армейцы атаковали ворота гостей, от снега была убрана штрафная площадь Игоря Акинфеева.

По ходу первого тайма снегопад не утихает и поле продолжает покрываться снегом.