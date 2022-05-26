Карпин назвал Бензема лучшим футболистом года в мире на данный момент

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал лучшего футболиста года в мире на данный момент.

— Лучший футболист года на данный момент — Салах или Бензема?

— Бензема.

— Удивлены, что происходит с Бензема? Еще не так давно его считали помощником Роналду.

— Пока Криштиану был в «Реале», Бензема и был помощником. А сейчас Карим вышел на первый план. Бывает, что игроки раньше раскрываются, бывает, что позже.

В сезоне-2021/22 34-летний француз забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.