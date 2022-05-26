Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:54

Карпин назвал Бензема лучшим футболистом года в мире на данный момент

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал лучшего футболиста года в мире на данный момент.

— Лучший футболист года на данный момент — Салах или Бензема?

— Бензема.

— Удивлены, что происходит с Бензема? Еще не так давно его считали помощником Роналду.

— Пока Криштиану был в «Реале», Бензема и был помощником. А сейчас Карим вышел на первый план. Бывает, что игроки раньше раскрываются, бывает, что позже.

В сезоне-2021/22 34-летний француз забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-26-valeriy-karpin-nazval-luchshego-futbolista-goda-v-mire-na-dannyy-moment
Валерий Карпин
Карим Бензема
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Реал
ФК Ростов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как избавиться от мешков под глазами?
Получал бутылкой по голове, закладывал своих футболистов и выиграл первый кубок Лиги конференций. Моуринью — король скандалов
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
«Ливерпуль» — «Реал»: Бензема и Мане вспомнят финал 2018-го?
Салах: «После произошедшего в АПЛ «Ливерпуль» мотивирован выиграть Лигу чемпионов»
Модрич: «Анчелотти — один из лучших тренеров в истории футбола»
В 2018-м Кариус сломал «Ливерпулю» финал ЛЧ. Справится ли «Реал» теперь без его помощи?
Президент «ПСЖ»: «Я уважаю «Реал», но у меня не очень хорошие отношения с Пересом»
Бензема: «Я мечтаю еще об одной победе в Лиге чемпионов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Сильянова: «Он вернулся в «Локомотив», переговоры ни с кем не ведем»

Губерниев считает, что Дзюба мог бы снова заиграть в «Спартаке»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости