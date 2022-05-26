Агент Сильянова: «Он вернулся в «Локомотив», переговоры ни с кем не ведем»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, рассказал «СЭ» о будущем игрока.

«У Сильянова действующий трудовой договор с «Локомотивом». Аренда закончилась. О чем тут говорить? Он вернулся, все хорошо. Следующий сезон в «Локомотиве»? У Саши действующий контракт, переговоры ни с кем не ведем», — сказал Шпинев «СЭ».

21-летний Сильянов провел вторую половину сезона в «Ростове» на правах аренды.

В общей сложности Сильянов провел 23 матча и сделал две результативные передачи в сезоне-2021/22.