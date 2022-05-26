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Агент Сильянова: «Он вернулся в «Локомотив», переговоры ни с кем не ведем»

Агент Сильянова рассказал о будущем защитника «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Сильянов (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, рассказал «СЭ» о будущем игрока.

«У Сильянова действующий трудовой договор с «Локомотивом». Аренда закончилась. О чем тут говорить? Он вернулся, все хорошо. Следующий сезон в «Локомотиве»? У Саши действующий контракт, переговоры ни с кем не ведем», — сказал Шпинев «СЭ».

21-летний Сильянов провел вторую половину сезона в «Ростове» на правах аренды.

В общей сложности Сильянов провел 23 матча и сделал две результативные передачи в сезоне-2021/22.

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ФК Локомотив (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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21.05 17:00
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