Губерниев считает, что Дзюба мог бы снова заиграть в «Спартаке»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых.

«Если Дзюба будет не сильно дорогим, то почему бы и нет? Вопрос только в том, что сейчас вообще всем нужно жить по средствам. Поэтому одно дело, когда гонорары футболистов заоблачные в тот момент, когда сборная играет в еврокубках. А сейчас в принципе, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет», — сказал Губерниев.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.