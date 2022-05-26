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Губерниев считает, что Дзюба мог бы снова заиграть в «Спартаке»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в состав красно-белых.

«Если Дзюба будет не сильно дорогим, то почему бы и нет? Вопрос только в том, что сейчас вообще всем нужно жить по средствам. Поэтому одно дело, когда гонорары футболистов заоблачные в тот момент, когда сборная играет в еврокубках. А сейчас в принципе, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет», — сказал Губерниев.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России.

33-летний форвард объявил об уходе из «Зенита» 22 мая.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

 14
П
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Краснодар

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