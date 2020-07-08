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Главный тренер «Оренбурга» рассказал о состоянии больных коронавирусом футболистов

8 июля 2020, 20:32
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов после поражения от ЦСКА (0:4) в 27-м туре Тинькофф РПЛ прокомментировал матч и рассказал о самочувствии больных коронавирусом футболистов команды.

— 30 минут выдержали, играли организованно, позволили ЦСКА создать только один момент, — сказал Парамонов. — Но затем допустили ошибку, потом еще одну. Дальше сил уже не было, да и моментов особо тоже. Хочу поздравить ЦСКА с пбедой, ребят с проявленной самоотдачей. У нас еще три игры, пока шансы есть, будем биться. Но сил мало. Тренировок у нас не было. Провели восстановительное занятие после «Локомотива», перед «Уралом» один раз вышли пробежались. Все.

— Каково самочувствие больных футболистов?

— Ничего сложного нет, это молодые ребята. Чувствуют себя нормально, проходят лечение. (Дмитрий Гирин)

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