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Галактионов: «Позиция «Нижнего Новгорода» по Кубку РПЛ положительная. Такой турнир необходим»

Галактионов заявил, что «Нижний Новгород» положительно относится к созданию Кубка РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов поделился мнением о возможном появлении в России турнира Кубка РПЛ.

«Позиция нашего клуба по проведению Кубка РПЛ положительная. На данном этапе считаем, что такой турнир необходим, в нем есть заинтересованность со стороны клубов. С точки зрения спортивной составляющей это добавит большее количество матчей, будет более интенсивный и интересный соревновательный эффект. И с учетом неопределенности формата международных матчей, участия в них сборных, Кубок РПЛ может заполнить паузы и сделать календарь более насыщенным», — приводит слова Галактионова Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-04-galaktionov-pozitsiya-nizhnego-novgoroda-po-provedeniyu-kubka-rpl-polozhitelnaya-takoy-turnir-neobkhodim
Футбол
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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