Галактионов: «Позиция «Нижнего Новгорода» по Кубку РПЛ положительная. Такой турнир необходим»
Галактионов заявил, что «Нижний Новгород» положительно относится к созданию Кубка РПЛ
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов поделился мнением о возможном появлении в России турнира Кубка РПЛ.
«Позиция нашего клуба по проведению Кубка РПЛ положительная. На данном этапе считаем, что такой турнир необходим, в нем есть заинтересованность со стороны клубов. С точки зрения спортивной составляющей это добавит большее количество матчей, будет более интенсивный и интересный соревновательный эффект. И с учетом неопределенности формата международных матчей, участия в них сборных, Кубок РПЛ может заполнить паузы и сделать календарь более насыщенным», — приводит слова Галактионова Sport24.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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