Галактионов: «Позиция «Нижнего Новгорода» по Кубку РПЛ положительная. Такой турнир необходим»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов поделился мнением о возможном появлении в России турнира Кубка РПЛ.

«Позиция нашего клуба по проведению Кубка РПЛ положительная. На данном этапе считаем, что такой турнир необходим, в нем есть заинтересованность со стороны клубов. С точки зрения спортивной составляющей это добавит большее количество матчей, будет более интенсивный и интересный соревновательный эффект. И с учетом неопределенности формата международных матчей, участия в них сборных, Кубок РПЛ может заполнить паузы и сделать календарь более насыщенным», — приводит слова Галактионова Sport24.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что Кубок РПЛ может стартовать 26 июля. В общей сложности будет сыграно 77 матчей.