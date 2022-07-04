Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе из команды легионеров.

«Считаю, что уход Эджуке — значительная потеря. Бийол тоже последнее время был игроком стартового состава. Но зато теперь есть возможность у других футболистов показать свои возможности и занять места тех, кто по разным причинам уехал. И иметь претензии на игру в стартовом составе.

А так... У ЦСКА хороший и укомплектованный состав. Есть и молодые игроки, поэтому нужно работать и не обращать на это внимание. Но еще нужно понимать: какие цели стоят. Если цель — выиграть чемпионат, то это одно. А если цель идти на 6-м месте и угрожать 5-му, то это другое. Это две разные задачи», — сказал Газзаев «СЭ».

Ранее ЦСКА покинули Чидер Эджуке и Арнор Сигурдссон. Также сообщалось, что армейцы предложат Хердуру Магнуссону новый контракт.

