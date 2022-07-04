Газзаев высказался об уходе легионеров из ЦСКА: «Эджуке — значительная потеря»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об уходе из команды легионеров.
«Считаю, что уход Эджуке — значительная потеря. Бийол тоже последнее время был игроком стартового состава. Но зато теперь есть возможность у других футболистов показать свои возможности и занять места тех, кто по разным причинам уехал. И иметь претензии на игру в стартовом составе.
А так... У ЦСКА хороший и укомплектованный состав. Есть и молодые игроки, поэтому нужно работать и не обращать на это внимание. Но еще нужно понимать: какие цели стоят. Если цель — выиграть чемпионат, то это одно. А если цель идти на 6-м месте и угрожать 5-му, то это другое. Это две разные задачи», — сказал Газзаев «СЭ».
Ранее ЦСКА покинули Чидер Эджуке и Арнор Сигурдссон. Также сообщалось, что армейцы предложат Хердуру Магнуссону новый контракт.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|15:00
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ЦСКА – Урал
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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