Терюшков: «Лантратов в ближайшем будущем остается в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем вратаря команды Ильи Лантратова.

«Лантратов в ближайшем будущем остается в «Химках». Если поступит запрос по нему, будем рассматривать. Мы хотим, чтобы Илья играл на самом высоком уровне. У нас есть с ним взаимопонимание в этом вопросе. Наша задача — чтобы потенциальный первый номер сборной не потерялся. На данном этапе никаких предложений нет», — сказал Терюшков «СЭ».

Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.