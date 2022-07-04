Терюшков: «Лантратов в ближайшем будущем остается в «Химках»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем вратаря команды Ильи Лантратова.
«Лантратов в ближайшем будущем остается в «Химках». Если поступит запрос по нему, будем рассматривать. Мы хотим, чтобы Илья играл на самом высоком уровне. У нас есть с ним взаимопонимание в этом вопросе. Наша задача — чтобы потенциальный первый номер сборной не потерялся. На данном этапе никаких предложений нет», — сказал Терюшков «СЭ».
Лантратов выступает за подмосковный клуб с лета 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 2 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний вратарь сыграл за «Химки» 35 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 54 мяча.
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|17.07
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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