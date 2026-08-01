Тренер «Динамо» Шварц об отсутствии Лунева в матче с «Балтикой»: «Расулов провел очень хорошую игру»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о травме вратаря Андрея Лунева после выездного матча с «Балтикой» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

— Насколько сказалось отсутствие Лунева?

— Надо отметить, что Курбан Расулов провел очень хорошую игру. Андрей Лунев, как вы знаете, получил травму. Сейчас мы не можем сказать, насколько долго он будет отсутствовать.

— Как привить игрокам менталитет победителя?

— Второй тайм против «Крыльев» был неудачным. Наверное, результатом наших тренировок стала сегодняшняя игра. Результат сегодняшней игры, к сожалению, удручающий. Матчи на сборах были достаточно хорошими в нашем исполнении. Конечно, мы ожидаем большего количества очков с нашей стороны. Я верю в тех игроков, которые находятся у нас в составе.

— Часто говорят про несовместимость Тюкавина и Сергеева на поле. Что думаете?

— Хороший вопрос. Сегодня мы контролировали, держали нить игры в своих руках. Не стал бы заострять внимание на структуре двух нападающих. Сергеев играл вингера или второго нападающего. Он достаточно хорошо это сделал.

После 2-го тура чемпионата России «Динамо» с одним очком располагается на 13-й строчке турнирной таблицы.