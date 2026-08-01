Тренер «Динамо» Евсеев о первом месте в РПЛ: «Надо сфотографировать и на стену повесить»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился эмоциями после того, как его команда поднялась на первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата. Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушел в серьезную команду, Пальцев ушел в команду-чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушел, лидеры уходят, а команда остается», — приводит слова Евсеева matchtv.ru.

1 августа «Динамо» одержало волевую победу над «Локомотивом» (2:1) во 2-м туре чемпионата России. Махачкалинский клуб впервые в своей истории возглавил турнирную таблицу РПЛ.