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1 августа, 21:36

Игдисамов о голкиперах ЦСКА: «Я не делю вратарей на «кубковых» и «чемпионатных», у нас есть первый номер — Акинфеев»

Сергей Филин

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился впечатлениями от физической формы новичка команды Максима Бориско и рассказал о будущем голкиперов в команде.

«Максим — квалифицированный вратарь, и мы прекрасно понимали, кого подписываем. Мы не сомневались ни в его уровне, ни в его качествах. Я не делю вратарей на «кубковых» и «чемпионатных». У нас есть первый номер — Игорь Владимирович Акинфеев. К сожалению, сейчас он травмирован и не может помочь команде. Пока Игорь восстанавливается, наш первый номер — Слава Тороп. Я говорил об этом еще перед матчем. Максим Бориско его страхует. Но Максим тоже будет получать свои минуты», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА объявил о трансфере Бориско из «Балтики» 28 июля. 26-летний вратарь подписал с московским клубом контракт по схеме «3+1» и будет выступать за новую команду под 39-м игровым номером.

ЦСКА с 4 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. В 3-м туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа.

Источник: ПФК ЦСКА
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Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Максим Бориско
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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