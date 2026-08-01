Игдисамов о голкиперах ЦСКА: «Я не делю вратарей на «кубковых» и «чемпионатных», у нас есть первый номер — Акинфеев»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов поделился впечатлениями от физической формы новичка команды Максима Бориско и рассказал о будущем голкиперов в команде.

«Максим — квалифицированный вратарь, и мы прекрасно понимали, кого подписываем. Мы не сомневались ни в его уровне, ни в его качествах. Я не делю вратарей на «кубковых» и «чемпионатных». У нас есть первый номер — Игорь Владимирович Акинфеев. К сожалению, сейчас он травмирован и не может помочь команде. Пока Игорь восстанавливается, наш первый номер — Слава Тороп. Я говорил об этом еще перед матчем. Максим Бориско его страхует. Но Максим тоже будет получать свои минуты», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА объявил о трансфере Бориско из «Балтики» 28 июля. 26-летний вратарь подписал с московским клубом контракт по схеме «3+1» и будет выступать за новую команду под 39-м игровым номером.

ЦСКА с 4 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. В 3-м туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа.