Тренер ЦСКА Игдисамов о матче с «Крыльями Советов»: «Нужно было действовать более хладнокровно»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Сегодня мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить больше одного мяча. К сожалению, нас подвела реализация. У «Крыльев» получалось создавать моменты из-за наших ошибок в переходах и того, что мы делали при потере мяча. Нам надо работать над этим. Понятно, что во втором тайме «Крылья» стали играть совсем по-другому. Им нужно было отыгрываться, поэтому они прибавили в агрессии и пошли в давление. С нашей стороны в этот момент нужно было действовать более хладнокровно, лучше контролировать мяч и доводить атаки до нужных зон», — приводит слова Игдисамова пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА набрал четыре очка и поднялся на второе место турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов» с двумя баллами располагаются на девятой строчке.

В третьем туре чемпионата России армейцы примут «Ростов» 8 августа, самарцы в этот же день сыграют на своем поле с «Балтикой».