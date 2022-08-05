Йозеф Циннбауэр рассказал, что Бека-Бека хотел покинуть «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал уход полузащитника Алексиса Бека-Бека. 21-летний француз 1 августа перешел в «Ниццу».

«Да, конечно, любая потеря игрока не придает оптимизма. Могу сказать, что мы наблюдали за Бека-Бека, что у него появилось желание вернуться к себе домой. В любом случае нам надо думать о предстоящей игре. Не хотел бы отвечать на вопросы о его уходе. Нам нужно концентрироваться только на игре с «Краснодаром», — приводит слова Циннбауэра корреспондент «СЭ».

В 4-м туре РПЛ «Локо» сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в субботу, 6 августа. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.