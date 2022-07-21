«Локомотив» объявил о подписании контракта с Игнатьевым

«Локомотив» объявил о подписании контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

Как и сообщал «СЭ», соглашение с 23-летним игроком подписано на один сезон с возможностью продления еще на два года.

Нападающий будет выступать за московский клуб под девятым номером.

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.