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Сегодня, 18:00

«Локомотив» объявил о подписании контракта с Игнатьевым

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» объявил о подписании контракта с нападающим Иваном Игнатьевым.

Как и сообщал «СЭ», соглашение с 23-летним игроком подписано на один сезон с возможностью продления еще на два года.

Нападающий будет выступать за московский клуб под девятым номером.

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.

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