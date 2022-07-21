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Главный тренер «Локомотива» Циннбауэр: «Игнатьев — был топ-игроком в юношестве. Мы даем ему шанс»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал подписание Игнатьева
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр доволен подписанием Ивана Игнатьева.

23-летний нападающий заключил контракт на один сезон с возможностью продления еще на два.

«Мы рады, что подписали Игнатьева. Иван — хороший футболист, молодой. Мы знаем про его прошлое, там были разные истории, но нам это не очень интересно. Мы даем ему шанс. У него отличные качества, которые мы можем использовать. Он разносторонний игрок и ему нравится тот футбол, в который мы играем. Он был топ-игроком в юношестве. Сейчас он чуть старше и знает, какие ошибки совершал в прошлом», — цитирует Циннбауэра пресс-служба «железнодорожников».

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zinnbauer-pro-ignatieva/
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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