Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр доволен подписанием Ивана Игнатьева.

23-летний нападающий заключил контракт на один сезон с возможностью продления еще на два.

«Мы рады, что подписали Игнатьева. Иван — хороший футболист, молодой. Мы знаем про его прошлое, там были разные истории, но нам это не очень интересно. Мы даем ему шанс. У него отличные качества, которые мы можем использовать. Он разносторонний игрок и ему нравится тот футбол, в который мы играем. Он был топ-игроком в юношестве. Сейчас он чуть старше и знает, какие ошибки совершал в прошлом», — цитирует Циннбауэра пресс-служба «железнодорожников».

В прошедшем сезоне Игнатьев провел 14 матчей в Российской премьер-лиге, играя за «Рубин» и «Крылья Советов», и отметился в них одним забитым мячом. Летом он стал свободным агентом.