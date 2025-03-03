«Спартак» отказался от покупки хавбека «Коринтианса» Гарро зимой

«Спартак» не стал приобретать аргентинского полузащитника «Коринтианса» Родриго Гарро во время зимней паузы в РПЛ, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, посредники предлагали красно-белым купить игрока, однако в московском клубе отказались, так как у «Спартака» были другие приоритеты на позицию центрального полузащитника.

27-летний Гарро выступает за «Коринтианс» с января 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек отметился одной результативной передачей в 6 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 14 миллионов евро.